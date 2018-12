ACM onderzoekt prijsafspraken fabrikanten en winkeliers consumentengoederen

De Autoriteit Consument & Markt is een onderzoek gestart naar vermeende prijsafspraken tussen fabrikanten, winkels en webwinkels die consumentengoederen aanbieden. Bij meerdere bedrijven heeft de ACM invallen gedaan.

Er zijn invallen gedaan bij zowel winkels als fabrikanten in Nederland. Ook heeft de ACM de Europese Commissie ingelicht, zegt woordvoerder Murco Mijnlieff tegen Tweakers. In de aankondiging van de ACM staat enkel dat de waakhond vermoedt dat 'sommige fabrikanten van consumentengoederen' afspraken proberen te maken over minimumprijzen met winkeliers.

De consumentenautoriteit wil niet zeggen over welke soort consumentengoederen het gaat en kan niet bevestigen of ontkennen of het betrekking heeft tot elektronicaproducten. De ACM wil geen details verschaffen, omdat dit het onderzoek in gevaar zou kunnen brengen. Om die reden maakt de ACM ook niet bekend bij welke bedrijven er invallen zijn gedaan.

Na het onderzoek zal de ACM zijn bevindingen publiceren. Als er bewijzen worden gevonden van illegale prijsafspraken, dan kan de autoriteit boetes opleggen. Het is niet de verwachting dat er op korte termijn meer bekend wordt over het onderzoek en ook de uitkomst zal vermoedelijk lang op zich laten wachten. Mijnlieff zegt tegen Tweakers dat het onderzoek een of twee jaar kan duren.