Nederlandse politie heeft dit jaar al 307 nepwebshops gesloten.

De Nederlandse politie heeft dit jaar naar eigen zeggen al 307 nepwebwinkels van het internet gehaald. Daarbij verwachten zij nog eens ongeveer 100 webwinkels offline te zullen halen. Rond de feestdagen zouden er extra nepshops in de lucht zijn.

Dat zei teamleider Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie in een radiouitzending van Radar. Het gaat dus om honderden nepwebwinkels die dit jaar zijn verschenen en door de politie offline zijn gedwongen. Het lijkt er echter op dat er nog verscheidene acties zullen volgen, aangezien er door de feestdagen nog vele oplichters actief zijn; de politie verwacht nog zo'n 100 frauduleuze webwinkels te zullen sluiten.

De gesloten nepshops bevatten met name url's met een verwijzing naar een bekende webwinkel, zoals KPN of Coolblue. Betalingen moesten veelal via bitcoin worden gedaan, of met creditcard. Van der Linden roept gedupeerden op om aangifte te doen, zodat er tegen de nepshops opgetreden kan worden. Per aangifte zou er zo'n 500 tot 600 euro schade per persoon zijn.

Vorige maand waarschuwde de Autoriteit Consument en Markt al voor malafide webshops, en dan met name voor oplichters die via sociale media opereren. Via een campagne wil de ACM consumenten waarschuwen voor webwinkels die via sociale media gericht aanbiedingen doen, maar niet of niet goed leveren. Dit zou vorig jaar voor een geschat schadebedrag van 5 miljoen euro gezorgd hebben.