Nederlandse politie registreert 38 procent toename internetfraude

In het eerste kwartaal van 2019 is het aantal gevallen van geregistreerde internetfraude met 38 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. De politie denkt dat de stijging deels komt omdat het doen van aangifte op internet makkelijker is gemaakt.

Door de invoering van de DigiD-app is inloggen op Politie.nl eenvoudiger geworden, zegt de Nederlandse politie. Dat zou de stijging in de criminaliteitscijfers deels verklaren. Volgens de politie is het totale aantal geregistreerde misdrijven met 5 procent gestegen in het eerste kwartaal. Dat is opvallend, omdat dit in de afgelopen jaren steeds daalde.

In een persbericht noemt de politie specifiek een stijging van 38 procent voor internetfraude. Om hoeveel gevallen het precies gaat, is niet duidelijk. De politie publiceert data over misdrijven in samenwerking met het CBS en een woordvoerder laat weten dat internetfraude geschaard wordt onder de categorie horizontale fraude.

Uit de dataset van de politie blijkt dat er in de eerste drie maanden van dit jaar 19.201 gevallen van horizontale fraude zijn geregistreerd in Nederland. Vorig jaar ging het om 15.166 gevallen. Dat gaat dus om een stijging van 26 procent, maar het is onbekend hoeveel gevallen van internetfraude er precies zijn.