OM bevestigt aftappen drugsbaron El Chapo via Nederlandse servers voor FBI

Het Openbaar Ministerie heeft anderhalf jaar lang communicatie van het Mexicaanse Sineloa-kartel afgetapt en doorgestuurd aan de FBI. Dat kon omdat een infiltrant van de FBI de communicatie-infrastructuur van het kartel in Nederland had opgezet.

Volgens het Openbaar Ministerie besloot de infiltrant in 2011 om de communicatie-infrastructuur van Canada naar Nederland te verhuizen. Eerst vroeg de FBI aan het Openbaar Ministerie of het hier toestemming voor wilde geven en of het de communicatie wilde afluisteren en doorsturen. Het OM stemde daar mee in.

In een artikel blikt officier van justitie Lodewijk van Zwieten samen met digitaal rechercheur Frido Koolstra van het team High Tech Crime terug op het onderzoek. Er zouden goede afspraken zijn gemaakt met de FBI-infiltrant over wat hij wel en niet mocht doen op Nederlands grondgebied. Nadat de infiltrant de server in Nederland optuigde, werd er een back-upserver opgezet. Die back-upserver waar ook alle communicatie op binnenkwam, werd afgetapt.

Via de servers in Nederland kon de communicatie van zeventig leden van het kartel worden afgeluisterd. De gesprekken gingen onder andere over drugstransporten, maar ook over corruptie. Volgens het OM zijn veel van de opgenomen gesprekken belangrijk geweest in de Amerikaanse rechtszaak waarin Joaquín 'El Chapo' Guzmán afgelopen februari schuldig is bevonden.

De afgetapte gesprekken werden direct doorgestuurd naar de FBI, het Nederlandse team heeft El Chapo of de andere kartelleden nooit zelf gehoord. Wel kreeg het team van de FBI een samenvatting met de hoogtepunten van de gesprekken. Na afloop van het afluistertraject, als El Chapo is overgegaan op een andere communicatiemethode, heeft de FBI aan de politie en het OM een presentatie gegeven over het belang van de 'facilitaire rol' van Nederland.

In januari bleek al uit een artikel van De Volkskrant dat het Nederlandse team High Tech Crime het kartel afluisterde voor de FBI. Het zou gaan om een BlackBerry-server die bij Leaseweb stond. Het aftappen gebeurde in 2011 en 2012, in die periode vertrouwden criminele netwerken op het de eigen versleutelde netwerken voor BlackBerry-toestellen.

Volgens het Openbaar Ministerie gebruikt het Sinaloa-kartel eigen zendmasten en servers, zodat ze geen gebruik hoeven te maken van reguliere telecomproviders. Ze communiceren onderling via een versleutelde voip-verbinding en met de buitenwereld via sip-trunkservers.