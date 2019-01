'FBI tapte Mexicaanse drugsbaas af via BlackBerry-server bij Leaseweb'

De FBI heeft in 2011 en 2012 de communicatie van het Sinaloa-drugskartel weten af te luisteren met hulp van het Nederlandse Team High Tech Crime, omdat de BlackBerry-server bij Leaseweb in de buurt van Haarlem stond. Dat claimt de Volkskrant.

De FBI kreeg toegang tot de BlackBerry-server via een it'er die het netwerk voor het drugskartel had opgezet, maar undercover voor de FBI ging werken. De server stond aanvankelijk in Canada, maar vanwege de strengere privacywetgeving in dat land, verplaatste de FBI deze naar een datacentrum in Nederland. Dat bericht de Volkskrant op basis van bronnen.

Volgens de krant koos de FBI voor Nederland 'omdat de Amerikanen en Nederlanders innig samenwerken en Nederland soepel omgaat met tapverzoeken'. De Amerikaanse autoriteiten werkten samen met het Nederlandse Team High Tech Crime van de politie. Dat stuurde de onderschepte en versleutelde data naar de FBI, die deze kon ontcijferen doordat de dienst de encryptiesleutels van de it'er had ontvangen. Door de samenwerking kon de FBI de telefoontjes die de baas van het Sinaloa-kartel, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pleegde, binnen een dag beluisteren.

Het aftappen vond in 2011 en 2012 plaats, een periode waarin criminele netwerken nog vertrouwden op eigen versleutelde netwerken voor BlackBerry-toestellen. In Nederland vond in 2016 een grote actie plaats tegen een dergelijk netwerk van het bedrijf Ennetcom.