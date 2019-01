AirSelfie presenteert drie minidrones voor actieshots en selfies vanuit de lucht

AirSelfie heeft op de CES-beurs drie nieuwe miniatuurdrones getoond die zijn bedoeld om vanuit een origineel perspectief selfies en video's te schieten. De Air 100 laat zich besturen via een smartphoneapp, de Air Zen en Air Duo kunnen zonder handen worden gebruikt.

De Air 100 is met een prijs van 99,95 dollar, omgerekend ongeveer 87 euro, de betaalbaarste drone van het trio. Het toestel heeft een camera van twaalf megapixel aan boord voor foto’s en video’s in hd-formaat. De accu gaat op een laadbeurt ongeveer zes minuten mee en dankzij de gebruiksvriendelijke One-Touch app is de Air 100 volgens de fabrikant geschikt voor piloten vanaf tien jaar. Net als bij de andere twee nieuwe drones zijn de vier propellers door de behuizing veilig afgeschermd.

De Air Zen kan door de nieuwe Aerial Imaging Robotics Technology van AirSelfie volledig autonoom vliegen, zonder tussenkomst van een smartphoneapp. Deze drone is uitgerust met een dertienmegapixelcamera met een 120į-groothoeklens die in 4k-kwaliteit filmt. De Air Zen heeft een met koolstofvezel verstevigde behuizing en is bovendien waterdicht. De richtprijs bedraagt 139,95 dollar.

Het nieuwe topmodel is de Air Duo, volgens de fabrikant de eerste 'vliegende camera' met een dubbele optiek: een twaalfmegapixelfrontcamera en een twaalfmegapixelsensor met 110į-groothoeklens. De Air Duo heeft een behuizing van aluminium en een verwisselbare accu die goed is voor een vliegtijd van zo’n zeven minuten. Het toestel verwisselt voor 229,95 dollar, omgerekend ongeveer 200 euro, van eigenaar.

De nieuwe drones van AirSelfie verschijnen later dit jaar op de markt en zullen ook in Nederland en BelgiŽ worden verkocht.