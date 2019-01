DJI brengt afstandsbediening voor drones uit met een ingebouwd scherm

DJI heeft in het kader van de CES-beurs een afstandsbediening geļntroduceerd die voorzien is van een ingebouwd scherm. Dat betekent dat bezitters van bepaalde DJI-drones voor het tonen van de beelden niet langer afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een smartphone.

DJI meldt dat de Smart Controller ervoor zorgt dat dronebezitters niet lang hun smartphone of tablet hoeven in te zetten voor het besturen van hun drone inclusief beeld. De afstandsbediening beschikt over een 5,5"-scherm met een 1080p-resolutie dat een piekhelderheid van 1000cd/m² haalt, zodat het ook in zonlicht nog redelijk goed bruikbaar moet zijn.

Bezitters van de recent uitgebrachte DJI-drones kunnen gebruikmaken van de Smart Controller. Het gaat om drones uit de Mavic 2-serie, te weten de Pro, Zoom en Enterprise. Maar ook bezitters van andere drones die voorzien zijn van DJI's OcuSync 2.0-videotransmissiesysteem kunnen de afstandsbediening inzetten. OcuSync 2.0 wisselt automatisch tussen 2,4 en 5,8GHz en garandeert volgens DJI een stabiele videoverbinding tot een afstand van 8km.

De Smart Controller kan volgens de fabrikant gebruikt worden in temperaturen tussen -20 en 40 graden Celsius. Bij nog warmere of juist koudere temperaturen kan het apparaat waarschijnlijk nog wel gebruikt worden, maar dan is een betrouwbare hd-verbinding niet meer vanzelfsprekend. De afstandsbediening houdt het 2,5 uur vol op een acculading. Eventuele gemaakte foto's of video's kunnen met de ingebouwde DJI GO 4-app gedeeld worden met een smartphone. Het apparaat maakt gebruik van een Android-dashboard.

DJI's Smart Controller is beschikbaar voor 649 euro, maar het apparaat kan ook worden aangeschaft in een bundel met de Mavic 2 Pro of de Mavic 2 Zoom.