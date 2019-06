DJI brengt de RoboMaster S1-'tank' uit die kinderen helpt leren programmeren

DJI introduceert de RoboMaster S1, een robotvoertuig dat te besturen is via een app of geprogrammeerd kan worden om zijn eigen bewegingen te maken. Het voertuig kost 500 dollar, omgerekend 443 euro. Wanneer het in Europa uitkomt is vooralsnog onduidelijk.

De RoboMaster S1 is geïnspireerd op een roboticacompetitie in China genaamd RoboMasters, waarin studenten robots moeten maken die tegen elkaar vechten. De robot is een toegankelijke versie voor educatiedoeleinden waarmee gebruikers kunnen rijden, beelden kunnen opnemen en gevechten kunnen houden.

Die gevechten zijn te houden met de Blaster: het wapen bovenop de voertuig. Deze bevat ledverlichting en infrarood en kan bovendien kleinen gelballetjes afvuren. Met druksensoren op de behuizing kan de robottank hits van die projectielen registreren en ook zijn er infraroodsensoren. In totaal zijn er 31 sensoren.

Boven de Blaster zit een ingebouwde 5-megapixelcamera die in een resolutie van maximaal 2560 bij 1440 pixels foto's kan maken en in 1920 bij 1080 pixels op 30 fps video kan opnemen. De lens heeft een field of view van 120 graden en een diafragma van f/2.4. De camerabeelden zijn via een wifinetwerk naar een smartphone te streamen.

Zowel de camera als de geschutskoepel zijn bevestigd aan een twee-assige gimbal, voor roteren en 65 graden op en neer bewegen. De gadget heeft 4WD-aandrijving met vier borstelloze elektromotoren. Dankzij de aanwezigheid van Mecanumwielen kan de robot niet alleen voor- en achteruitrijden maar ook zijwaarts en bovendien is roteren mogelijk. De maximumsnelheid bij vooruitrijden is 3,5m/s, achteruit rijden gaat op maximaal 2,5m/s zijwaarts voortbewegen kan op 2,8m/s.

Standaard zijn er verschillende gamemodi. Zo is er een 'Target Practice'- en een 'Target Race'-modus waarin spelers visuele markers moeten scannen. Ook is er een multiplayer Battle-modus, met onder andere een race- en free for all-mode. Dankzij de geluidsherkenning kan het voertuig reageren op bijvoorbeeld klappen in de handen en dankzij beeldherkenning kan deze personen volgen op commando's uitvoeren op basis van gebaren.

Gebruikers kunnen nieuwe functies als uitwijkingsmanoeuvres toevoegen met behulp van de ontwikkeltalen Scratch 3.0 of Python. DJI plaatst video's online waarin het uitlegt hoe de robot en het programmeren werken. Ook hebben gebruikers via de Robomaster-app toegang tot het 'Road to Mastery'-programma. Dit programma leert gebruikers de programmeertalen die software voor de tank ondersteunt.

Naast de losstaande versie komt er een controllerbundel voor de tank uit. Deze bundel moet apart gekocht worden en bevat onder meer een extra accu en meer gelprojectielen. De robot kost 500 dollar, wat omgerekend op ongeveer 443 euro uitkomt. Wanneer de tank in Europa uitkomt is nog onduidelijk. Het bedrijf geeft in een statement aan dat de robot vooralsnog niet in Europa wordt uitgebracht.