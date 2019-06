Tweakers Podcast #63 - Next-gen Xbox, Firefox Premium en gameabonnementen

Het is E3-week! Normaliter betekent dat een sloot aan nieuw aangekondigde games, maar dit jaar valt dat mee en zien we vooral meer van games waarvan het bestaan al bekend was. De nadruk ligt op hardware en distributie, met het oog op de toekomst.

Bijvoorbeeld nieuwe consoles: eerder dit jaar lichtte Sony al een tip van de PlayStation 5-sluier op en in de afgelopen week deed Microsoft dat voor de volgende generatie Xbox. Wat blijkt? Op papier zien ze er verdraaid hetzelfde uit, wat hardware betreft dan. Wat betekent dat voor ontwikkelaars en gaan we echt games met 8k en 120fps zien? Dat bespreken we onder meer in de aflevering van deze week.

Een andere E3-trend is de manier waarop games worden gekocht en verspreid. Natuurlijk zijn er streamingdiensten in opkomst, maar ook mensen die hun games graag lokaal draaien, hoeven daarvoor steeds minder vaak de game aan te schaffen. Microsoft breidde zijn Xbox Gamepass namelijk uit naar de pc en Ubisoft komt met een all-you-can-playsysteem onder de noemer Uplay+. Is dit een goede manier voor gamers om goedkoop aan hun games te komen of zit er een addertje onder het gras?

Verder heeft Arnoud het over Mozilla's plannen voor Firefox Premium en wat het doel hiervan kan zijn, is Wout vrij lyrisch over de HBO-serie Chernobyl en de bijbehorende podcast, en heeft Joris nieuwe tech gekocht die toch ook weer ouderwets is.

00:20 Opening

00:30 We hebben een Dutch Podcast-award gewonnen!

03:31 Joris heeft een ouderwets stuk technologie gekocht

10:25 Mozilla komt met Firefox Premium

16:25 Wout vindt Chernobyl de beste tv-serie in jaren

20:04 Hoe een podcast een tv-serie nog beter kan maken

23:29 Welke vragen moeten we beantwoorden tijdens het Techpodcastfestival?

25:47 Het tegenvallende gameaanbod van de E3 dit jaar

28:00 Er zitten steeds meer hollywoodacteurs in grote games

30:42 De nieuwe Xbox komt eind 2020 en lijkt veel op de PS5

36:30 De voors en tegens van een cinematic trailer

42:29 Game-uitgevers gaan de Netflix-kant op

53:04 Joris kijkt uit naar Watchdogs Legion

55:59 Sneakpeek

Bedankt voor al jullie stemmen

Geheel onverwacht kregen we donderdagavond het bericht dat we een Dutch Podcast Award gewonnen hebben in de categorie Tech! Dat hadden we echt niet zien aankomen, wat de verrassing en eer natuurlijk des te groter maakt. We willen iedereen die op ons gestemd heeft, dan ook hartelijk bedanken en we blijven ook in het komende jaar hard werken aan de kwaliteit van de podcast.

Stel ons vragen voor tijdens het Techpodcastfestival

Naar aanleiding van feedback van luisteraar Joost lijkt het ons leuk om op 22 juni, als we een liveopname doen bij het Techpodcastfestival in De Balie in Amsterdam, een Q&A-sectie in de aflevering op te nemen waarin we jullie vragen beantwoorden. Dat mag gaan over technologie, de podcast of wat je ook maar kunt verzinnen. Laat je vraag achter in de reacties of podcast@tweakers.net en wie weet beantwoorden wij hem in de liveopname.

Wil je bij die opname zijn? Dat kan! Kom op 22 juni naar De Balie in Amsterdam. Naast ons hoor je die dag ook opnamen van Tech45, Geeky Dingen, Techsnacks en Met Nerds om Tafel. We beginnen om 12.30 uur en kaartjes kosten tien euro. Voor kaartverkoop en meer info kun je terecht op de website van De Balie.

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.