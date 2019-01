Belgische overheid wil duidelijkheid over dreigend banenverlies Proximus

De Belgische telecomoperator Proximus zou een versnelde herstructurering voorbereiden waarbij volgens vakbond ACOD misschien tweeduizend banen zullen verdwijnen. Premier Charles Michel heeft Proximus-ceo Dominique Leroy op het matje geroepen om toelichting te verschaffen.

Dominique Leroy

Volgens de krant De Tijd kwamen de geplande herstructureringsplannen dinsdag aan het licht na een vergadering van de raad van bestuur van Proximus, een bedrijf dat voor meer dan de helft in handen is van de Belgische overheid. De socialistische vakbond ACOD ving in de wandelgangen op dat daarbij tweeduizend voltijdse banen op de helling komen te staan, een zesde van het totale personeelsbestand.

Proximus wil de herstructureringsplannen bevestigen noch ontkennen, maar daar neemt premier Charles Michel geen genoegen mee. Hij wil naar verluidt 'niet voor voldongen feiten geplaatst worden'. Proximus-ceo Dominique Leroy wordt daarom woensdag bij de ontslagnemende premier en minister van Telecom Philippe De Backer verwacht om opheldering te geven.

Na het gerucht over het verdwijnen van wellicht duizenden jobs is het aandeel Proximus woensdagochtend geschorst tot er meer duidelijkheid komt over de plannen. Proximus wil in een reactie alleen kwijt dat in de vergadering van de raad van bestuur werd besproken hoe de kosten verder kunnen worden geoptimaliseerd 'om de efficiŽntie te verbeteren in een steeds moeilijkere marktomgeving', zo meldt VRT.be.