Ennetcom-eigenaar is schuldig aan het doelbewust ondersteunen van criminaliteit

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag een 41-jarige man uit Nijmegen tot 54 maanden celstraf veroordeeld voor het leiding geven aan een criminele organisatie die cryptotelefoons verhandelde. De veroordeelde Danny M. zou zich bovendien schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

In de uitspraak van de rechtbank van Rotterdam is te lezen dat 75 procent van de berichten die met de cryptotelefoons werden verstuurd crimineel gerelateerd waren. Daarnaast bood het bedrijf Ennetcom een service aan waarbij klanten hun telefoon konden laten wipen als ze werden aangehouden door de politie. Volgens de rechtbank was de productontwikkeling van het bedrijf er op gericht om de opsporingsdiensten voor te blijven.

Verder oordeelt de rechtbank dat er sprake is van witwassen. De betaling voor de telefoons gebeurde meestal in contanten en volgens de rechtbank is het duidelijk dat de eigenaar wist dat dit geld in elk geval deels uit criminele activiteiten afkomstig was.

Tot slot is Danny M. ook veroordeeld voor verboden wapenbezit en valsheid in geschrifte. Een 36-jarige medeverdachte heeft een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een taakstraf van 180 uur gekregen. Zij deed de boekhouding en maakte valse facturen aan voor het bedrijf.

De vordering van het it-bedrijf van eigenaar Danny M. zorgde er in 2016 voor dat de politie toegang kreeg tot een crimineel pgp-netwerk. Met de verkregen encryptiesleutels kreeg de politie toegang tot berichten van criminelen op een server in Canada.