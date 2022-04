HP introduceert Spectre x360 met 16"-oledscherm en 11"-tablet met draaicamera

HP presenteert een nieuwe variant van zijn Spectre x360-convertible, die kan worden uitgerust met een 16"-oledscherm met een 16:10-beeldverhouding en een resolutie van 3840x2400 pixels. Ook toont HP een 11"-Windows-tablet met een draaibare camera.

HP rust de Spectre x360 16 uit met 35W-processors van de Intel Tiger Lake-generatie en optioneel kan een RTX 3050-videokaart worden toegevoegd. Er verschijnen modellen met Wi-Fi 6E-ondersteuning en de convertible heeft een 5-megapixelwebcam.

HP Spectre x360 16"

Er komt een variant met een 16"-oledscherm. Dat is vermoedelijk een paneel van Samsung Display. Het beeldscherm heeft een 16:10-verhouding en een uhd+-resolutie, dat staat voor de resolutie van 3840x2400 pixels.

De Spectre x360 is een zogenaamde 2-in-1, ofwel een laptop met een 360-gradenscharnier. Daardoor kan het apparaat als een traditionele laptop of tablet gebruikt worden. Het toetsenbord kan niet losgekoppeld worden.

In de Verenigde Staten is de nieuwe Spectre x360 vanaf oktober te koop voor een prijs vanaf 1639 dollar. Welke configuratie kopers voor dat bedrag krijgen is niet bekend. Mogelijk gaat dat om een configuratie zonder oledscherm. HP maakte al 13,3"- en 13,5"-varianten van de Spectre x360 met oledpaneel. Die staan in de Pricewatch vanaf 1299 euro.

HP 11" Tablet PC met draaibare camera

Ook presenteert HP een Windows-tablet met een 11"-ips-paneel, met een 4:3-verhouding en een resolutie van 2160x1440 pixels. De tablet heeft een 13-megapixelcamera die in de behuizing is verwerkt met een scharnier en zo aan beide kanten gebruikt kan worden.

HP voorziet de tablet van een Pentium Silver N6000-quadcore, 4GB Lpddr4x-2133-geheugen en de opslag bestaat maximaal uit een NVMe-ssd van 128GB. De tablet heeft Wi-Fi 6 en verschijnt in december in de VS. De losse tablet kost 499 dollar, een versie met toetsenbord krijgt een adviesprijs van 599 dollar. Details over een release in Nederland en België zijn er nog niet.