Beveiligingslek ontdekt in ruim 150 verschillende typen HP-printers

Twee beveiligingslekken in HP-printers maken ruim 150 modellen van de fabrikant kwetsbaar. Het gaat om zowel zakelijke printers als printers die worden verkocht aan consumenten. HP heeft een update uitgebracht.

De bugs zijn ontdekt door beveiligingsbedrijf F-Secure dat zijn bevindingen deelt in een blog. Door het beveiligingslek kan de printer zelf worden uitgelezen en kunnen mogelijk documenten worden onderschept die gescand zijn met een multifunctionele printer. Daarnaast kan de printer ook een ingang zijn naar andere apparaten binnen het netwerk.

HP is door F-Secure in april op de hoogte gebracht van de kwetsbaarheden en de fabrikant heeft inmiddels een update uitgebracht die het lek dicht. Het gaat om CVE-2021-39237 en CVE-2021-39238. HP heeft op de pagina's van de twee beveiligingslekken een lijst gepubliceerd met getroffen modellen. Eigenaren van deze printers wordt geadviseerd om zo snel mogelijk te updaten.

Het lek zit in modellen die zijn uitgebracht sinds 2013. Het is niet duidelijk of een van de twee beveiligingslekken actief misbruikt is. Volgens onderzoekers van F-Secure is het relatief ingewikkeld om de kwetsbaarheden te gebruiken voor aanvallen. De beveiligingslekken maken zowel aanvallen op afstand als via de fysieke poorten van het apparaat mogelijk.