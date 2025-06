Luxe laptops met omklapscherm

Stel, je hebt een flinke berg geld om uit te geven aan een premiumlaptop, laten we zeggen 1700 euro, en je wilt graag een convertible met Core i7-processor. Dan verkoopt HP de Spectre x360 en biedt MSI de Summit E14. Die 1700 euro kun je maar een keer uitgeven, dus welke kies je?

HP Spectre x360 2-in-1

'Spectre' is de naam van HP's duurste consumentenlaptops, duurder dan de Envy's en de Pavilions en de allergoedkoopste laptops die niet eens een naam dragen, maar gewoon HP 14s of HP 15 heten. Dat die Spectre duur is, zie je aan de buitenkant meteen. Rondom de twee delen van de behuizing zit namelijk een 'verguld' randje, dat terugkomt bij de scharnieren en rondom de touchpad. Het is vrij subtiel, maar ziet er beter uit dan het design dat de Spectre-laptops er vijf jaar geleden op nahielden, toen er rijkelijk gestrooid werd met glimmend goud.

De 1,33kg wegende behuizing voelt bijzonder solide aan en is helemaal van metaal gemaakt. Het scherm laat zich makkelijk om de behuizing heen vouwen en ondanks dat makkelijke vouwen blijft het, als je eenmaal een positie gekozen hebt, daar netjes in staan zonder gewiebel. Dat scherm heeft een 3:2-beeldverhouding, een stukje 'vierkanter' dus dan een gewoon 16:9-scherm. Boven in het scherm prijkt de camera, die een maximale resolutie van 2560x1440 pixels ondersteunt. Je kunt de camera ook gebruiken om in te loggen met behulp van gezichtsherkenning of je kunt de vingerafdrukscanner op het toetsenbord gebruiken. Er is een aparte toets om een mechanisch schuifje voor de webcam te laten verschijnen, mocht je daar prijs op stellen.

Onder het toetsenbord zit de touchpad, met een glazen oppervlak dat lekker groot is en prima zijn werk doet. Het toetsenbordje zelf heeft vlakke toetsen, met redelijk veel travel. Voor zo'n dunne laptop tikt het toetsenbordje van de HP heel aardig. 'Dun' is ook wel het eerste woord dat in je opkomt als je de Spectre vasthoudt. De laptop is zo dun dat er eigenlijk geen gewone USB-poort op past. HP heeft dat opgelost door van het onderste deel van de poort een beweegbaar klepje te maken. Dat ziet er mooi uit, maar het is wel even prutsen als je er een gewone USB-stick in wilt steken.

USB-C is natuurlijk ook voorhanden. De twee poortjes zitten aan de rechterkant van het chassis en een daarvan is 45 graden gedraaid ten opzichte van het andere, om het design niet te verstoren. Beide poortjes hebben ondersteuning voor USB4 en je kunt beide gebruiken om de accu te laden. Verstopt naast de poortjes zit een microSD-kaartlezer. Kaartlezers kom je zeker op dit soort dunne laptops niet vaak meer tegen, dus het is mooi dat HP aan de fotografen, videografen en Raspberry Pi-gebruikers heeft gedacht.

MSI Summit E14

In vergelijking met de HP Spectre voelt de MSI Summit E14 wat 'lomper' aan. MSI's Summit-serie bestaat uit laptops die enigszins voor de zakelijke markt bedoeld zijn. Dat 'enigszins' zie je terug in de processor. Die ondersteunt bijvoorbeeld niet Intels volledige vPro-platform en in grote bedrijven, waar duizenden laptops tegelijk beheerd worden, zul je dit niet uitgedeeld krijgen. MSI richt zich meer op kleine bedrijven en om die zakelijke inslag kracht bij te zetten, levert het de Summit E14 met Windows 11 Pro.

Dat zakelijke lijkt ook in het uiterlijk terug te komen. Het woord 'lomper' viel hierboven, maar het is ook strakker, meer rechttoe rechtaan en niet voorzien van opsmuk, zoals de schuine, gouden randjes van de Spectre. Ook de Summit heeft een behuizing die van metaal is gemaakt; het zou raar zijn als dat voor 1700 euro niet zo was, maar ten opzichte van de Spectre voelt hij net even minder stevig aan. Waar de Spectre aanvoelt als een solide stuk aluminium, krijg je bij de MSI het gevoel dat de behuizing uit twee helften bestaat. Je kunt de behuizing een heel stuk indrukken. Dat zegt overigens meer over de buitengewoon stevige indruk die de HP naliet, dan over de MSI. Die laatste is wat stevigheid betreft gewoon goed, op één puntje na. Dat zit hem niet zozeer in de behuizing zelf, als wel in de touchpad die in de behuizing ligt. Je kunt het oppervlak van die touchpad een beetje indrukken zonder dat er wat gebeurt, er is een stukje 'niks', voordat je de weerstand van de touchpad voelt. Dat klinkt als een klein dingetje, maar kan zomaar een bron van ergernis vormen.

Het toetsenbord voelt wel bijzonder prettig aan en heeft nog meer travel dan dat van de HP. Dat wordt mogelijk gemaakt door de dikkere en met 1,54kg ook iets zwaardere behuizing. In de zijkant van deze behuizing kun je dus zonder klepjes opzij te duwen gewoon een USB-A-stekker steken en ook hier is een kaartlezer present. Er zit zelfs een HDMI-aansluiting aan de linkerkant, naast de twee USB-C-aansluitingen. Een knopje om de webcam uit te schakelen zit op de zijkant van de behuizing, naast de kaartlezer, maar ook nog eens op het toetsenbord. En om de gebruiker te waarschuwen, blijft er een fel wit ledje knipperen terwijl de camera ingeschakeld is. Dat had nou ook weer niet gehoeven.

De camera heeft overigens een resolutie van 1920x1080 pixels en ondersteunt Windows Hello. Log je liever in met je vingerafdruk, dan kan dat ook, want rechts van de touchpad is een scanner in de behuizing verwerkt.

Convertibles

De MSI en de HP zijn beide convertibles en je kunt ze beide in combinatie met een actieve stylus gebruiken. Bij de MSI krijg je die erbij, terwijl je er bij HP 80 euro extra voor moet lappen. Wie de laptops met een stylus of gewoon met z'n vingers wil gebruiken, zal vroeg of laat het scherm omklappen. De laptop rust dan op de kant waar het toetsenbord zit, terwijl het scherm naar de gebruiker toe gericht is. Het toetsenbord en de behuizing eromheen zijn dan kwetsbaar en kunnen afhankelijk van de ondergrond waarop je de laptop gebruikt, beschadigd worden. Om dat gevaar af te wenden, zijn beide laptops voorzien van rubbertjes die speling tussen toetsenbord en tafel moeten creëren en ervoor moeten zorgen dat de boel niet verschuift als een overenthousiaste vinger het touchscreen beroert.

Over beroerd gesproken: dat is een treffende karakterisering van de rubbertjes. Bij de HP beschermen ze het toetsenbord net genoeg als je de laptop op een perfect vlakke tafel neerzet, maar er mag geen oneffenheidje in zitten. Bij de MSI zitten de nog dunnere rubbertjes er helemaal voor de sier op. Kortom, kijk goed uit waar je deze laptops neerzet, want een kras op de behuizing is zo gemaakt.