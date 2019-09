HP introduceert Spectre X360 13-laptop met oledscherm en webcam-killswitch

HP komt met een vernieuwde Spectre X360-laptop met 13"-scherm. Het nieuwe model heeft onder andere kleinere schermranden en een optioneel oledscherm met 4k-resolutie. De laptop komt in oktober uit en kost 1299 euro voor de eenvoudigste configuratie.

HP voorziet de nieuwe Spectre X360 13-laptop van Intel Core-processors uit de tiende generatie. Het gaat hierbij om de Core i5 1035G1- en i7 1065G7-cpu's. Beide Ice Lake-cpu's zijn op 10nm gemaakt en hebben vier cores met hyperthreading. De Spectre X360 13 maakt gebruik van de geïntegreerde Iris Plus-gpu's van Intel. Over opties met losse videokaarten wordt niets vermeld.

De laptops worden geleverd met 8 of 16GB lpddr4-ram, een 512GB- of 1TB-ssd van Intel en 32GB Optane-geheugen. De nieuwe X360 heeft twee schermopties van 13,3", een full-hd-scherm en een oledscherm met 4k-resolutie met daaroverheen een laag Gorilla Glass. In januari 2020 wordt daarnaast een optie met Sure View G3-privacyscherm verwacht.

De laptop bevat een nieuw koelsysteem met een grafietplaat voor verbeterde warmteafvoer. Enkele toetsen op het toetsenbord bevatten gaatjes die de luchttoevoer naar de onderliggende componenten regelen. HP heeft twee extra heatpipes toegevoegd aan de laptop. De X360 uit 2018 beschikte over een enkele heatpipe, waar het nieuwe model er drie bevat. De nieuwe X360 heeft ook grotere gaten voor luchtafvoer.

HP claimt een verbeterde accuduur vergeleken met het oude model. De laptop ondersteunt een snellaadtechniek die de accu in een half uur tijd tot vijftig procent kan opladen. De X360 ondersteunt Wi-Fi 6 met een optie voor 4g met een 4x4-antenne. De laptop bevat verder een webcam-killswitch. Hiermee kan de stroomtoevoer naar de webcam worden stopgezet wanneer deze niet in gebruik is. De ingebouwde microfoon heeft ook een fysieke muteknop op het toetsenbord.