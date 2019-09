Componist Duke Nukem 3D-soundtrack klaagt Gearbox en Valve aan

Bobby Prince, de componist van de Duke Nukem 3D-soundtrack, heeft Gearbox en Valve aangeklaagd. Dit doet hij omdat de twee bedrijven de muziek volgens hem zonder toestemming hebben gebruikt in de heruitgave van Duke Nukem 3D uit 2016.

Prince heeft naar eigen zeggen contact gezocht met Randy Pitchford, de ceo van Gearbox, met het verzoek om royalties te krijgen voor het gebruik van de soundtrack. Destijds is hem verteld dat hij deze royalties zou krijgen, maar hij heeft nooit geld ontvangen van de ontwikkelaar. Hij nam ook contact op met Valve, aangezien dat bedrijf de game distribueert. Valve bleef ondanks het verzoek van Prince de game gewoon aanbieden in zijn digitale winkel. Gearbox en Valve hebben 21 dagen de tijd om te reageren op de aanklacht.

In de aanklacht stelt Prince dat zestien van zijn muziekstukken in 1996 zijn gebruikt in Duke Nukem 3D, conform een overeenkomst met ontwikkelaar Apogee. Apogee betaalde Prince een dollar per verkocht spel voor het gebruik van de muziek. Prince heeft de auteursrechten van de muziek.

Gearbox Software kocht in 2010 enkele rechten van de Duke Nukem-serie van Apogee. Volgens Prince valt zijn muziek hier niet onder. Desondanks gebruikte Gearbox zijn soundtrack in Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour. Volgens Prince heeft de gamestudio hierover geen contact met hem opgenomen.