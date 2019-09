Uber laat passagiers audio opnemen als ze zich niet op hun gemak voelen

Uber test een nieuwe functie die passagiers audio laat opnemen wanneer ze zich niet op hun gemak voelen tijdens een rit. Deze opname wordt verstuurd naar Uber. Het is onduidelijk wanneer deze feature voor alle gebruikers beschikbaar komt.

Jane Manchun Wong, een researcher die de code van apps uitpluist om nieuwe functies te vinden, ontdekte de functie, maar heeft deze naar eigen zeggen niet getest, omdat ze op dat moment daadwerkelijk in een Uber-auto zat.

Uber is al langere tijd bezig met het toevoegen van veiligheidsfuncties aan zijn dienst. Zo heeft het bedrijf op zijn website een lijst met veiligheidstips voor passagiers. Onlangs introduceerde het bedrijf bike lane alerts. Dit is een functie die passagiers een pushbericht stuurt wanneer hun uitstapplek zich vlakbij een fietspad bevindt. De feature is momenteel beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.