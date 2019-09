Uber waarschuwt nu ook in België via app voor fietsers bij het uitstappen

Uber laat weten dat zijn in-app veiligheidsfunctie Bike Lane Alerts nu ook in België beschikbaar is. De functie stuurt passagiers een pushbericht wanneer hun uitstapplaats zich vlakbij een fietspad bevindt. In Nederland zijn deze waarschuwingen al sinds 4 september beschikbaar in de Uber-app.

De Bike Lane Alerts moeten ervoor zorgen dat de Uber-passagier bij het uitstappen extra oplet voor naderende fietsers of scooters, zodat ongelukken kunnen worden voorkomen. De functie maakt gebruik van openbaar beschikbare kaartgegevens om te bepalen waar zich fietspaden bevinden en waar fietsers en automobilisten de weg delen.

Behalve een notificatie brengt de Uber-app ook wat algemene informatie met betrekking tot fietsers in beeld – bijvoorbeeld dat het verboden is om op een fietspad te stoppen.

Bike Lane Alerts werd eerder al geïntroduceerd in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Eind juli voegde Uber met Check Your Ride nog een andere veiligheidsfunctie aan zijn app toe. Passagiers kunnen hiermee eenvoudig controleren of ze wel in het juiste voertuig stappen. In november vorig jaar kreeg de app er een heleboel veiligheidsfuncties tegelijk bij, zoals vertrouwde contacten, de mogelijkheid om de trip te delen met vrienden of familie en een noodknop om hulp in te roepen wanneer dat nodig is.