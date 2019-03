Uber neemt concurrent in Midden-Oosten over voor 2,7 miljard euro

Uber heeft 2,7 miljard euro neergelegd voor de overname van Careem, een concurrerende start-up in het Midden-Oosten. Dat bedrijf biedt zijn diensten aan in onder andere Egypte, Jordanië, Pakistan, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

De overname moet eerst goedgekeurd worden door mededingingsautoriteiten, waarvan Uber verwacht dat het in het eerste kwartaal van 2020 rond moet zijn. Careem blijft wel zijn eigen naam en logo houden en wordt dus een dochterbedrijf van Uber.

In totaal is Careem in 120 steden verspreid over 15 landen actief. Het is net als Uber een ride hailing service; een taxidienst die werkt met een app, verschillende betaalmethodes en een feedbacksysteem. Maar daarnaast biedt Careem ook diensten aan om voedsel en pakketten af te leveren, levert het bussen voor vervoer en doet het aan financiële dienstverlening.

Opvallend is volgens TechCrunch dat Careem afgelopen herfst nog een waardering van 1,8 miljard euro kreeg. Dat zou signaleren dat Uber zich in de markt in het Midden-Oosten agressief opstelt. Dat contrasteert met hoe het zich heeft gedragen in de Zuidoost-Aziatische markt, waar het zich volledig heeft teruggetrokken.