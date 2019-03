Nederlandse overheid wil telecomovernames kunnen verbieden of terugdraaien

De Nederlandse overheid wil de mogelijkheid krijgen om overnames in de telecomsector terug te draaien of te verbieden als deze de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar brengen. Dat staat in een wetsvoorstel dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel 'ongewenste zeggenschap telecommunicatie' is afkomstig van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Volgens Keijzer zijn internet, dataverkeer en telefonie inmiddels een basisbehoefte en als dergelijke voorzieningen op grote schaal uitvallen of onbetrouwbaar worden, leidt dat tot maatschappelijke onrust en economische schade.

Met het wetsvoorstel, dat als hoofdstuk moet worden toegevoegd aan de Telecommunicatiewet, wil Keijzer de 'vitale sector' beschermen tegen ongewenste zeggenschap. In het voorstel staat ook een meldplicht. Partijen die Nederlandse telecomvoorzieningen willen overnemen, zouden dit vooraf moeten melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook partijen die door investeringen invloed krijgen op Nederlandse aanbieders van internet en telefonie, of datacenters, moeten vooraf hun plannen melden.

Er moet nog regelgeving uitgewerkt worden over de meldplicht, die investeerders duidelijkheid moet geven over wanneer onder de meldplicht vallen. Dat zal zo zijn als een bedrijf 'relevante invloed in de telecommunicatiesector' krijgt. Met objectief meetbare criteria wordt die regelgeving uitgewerkt, aldus het voorstel.

Het voorstel heeft niet alleen betrekking op providers, maar ook op bedrijven die vitale voorzieningen aanbieden voor de internet- en telecomsector. Bijvoorbeeld internetknooppunten, datacentra, hostingbedrijven en certificeringsdiensten vallen hier onder.

De staatssecretaris wil naar eigen zeggen met de wet voorkomen dat de nationale veiligheid geraakt kan worden door onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven. Ook als de dienstverlening door een overname onbetrouwbaar wordt, of er uitval van voorzieningen dreigt, wil de overheid kunnen ingrijpen.

Eind januari kwam het gerucht naar buiten dat een Canadese investeringsmaatschappij overweegt om samen met Nederlandse pensioenfondsen KPN over te nemen. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, zou het bedrijf dat vooraf moeten melden en ook zou de overheid bij het zien van bezwaren zo'n overname kunnen tegenhouden.