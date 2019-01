Gerucht: Canadees bedrijf en pensioenfondsen overwegen KPN over te nemen

Het Canadese bedrijf Brookfield Asset Management overlegt met Nederlandse pensioenfondsen om de Nederlandse provider KPN over te nemen. Er is nog geen bod uitgebracht of overleg geweest, meldt financieel persbureau Bloomberg.

Het gaat om verkennende gesprekken tussen Brookfield en de Nederlandse pensioenfondsen PGGM en APG Groep, meldt Bloomberg. Het is nog onbekend of aandeelhouders van KPN oren zouden hebben naar een overname en of er een bod zal komen, zegt het persbureau op basis van anonieme bronnen die bekend zijn met de gesprekken.

Het is ook onbekend waarom Brookfield en de pensioenfondsen interesse hebben in een overname. De totale waarden van aandelen op de beurs was voor publicatie van het artikel iets meer dan tien miljard euro. Overnamebiedingen liggen doorgaans boven de totale waarde van de aandelen om aandeelhouders over te halen het bod te accepteren.

Het is niet voor het eerst dat er een poging is om KPN over te nemen. Het Mexicaanse America Movil probeerde dat in 2013, maar zag daar uiteindelijk vanaf. De overnameplannen van KPN door het Mexicaanse bedrijf waren al deels vastgelopen nadat de stichting genaamd 'Stichting Preferente Aandelen B KPN' de overname via een beschermingsmechanisme blokkeerde. Deze stichting beschikt over speciale aandelen waarmee het een overnamepoging kan bemoeilijken.