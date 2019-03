Studenten testen plaatsbepaling voor raketten op basis van radio-interferometrie

Studenten van de Nijmeegse Radboud Universiteit en de TU Eindhoven gaan binnenkort een methode testen om de positie van raketten te bepalen. Deze moet veel nauwkeuriger worden dan bijvoorbeeld gps en werkt op basis van radio-interferometrie.

Een onderzoeksteam van beide universiteiten gaat hun methode tussen 11 en 14 maart in Zweden tijdens een experimentele raketlancering testen. Dit gebeurt in Esrange, in het noorden van Zweden. De af te vuren raket zal naar verwachting vijftien minuten in de lucht blijven en een hoogte van tachtig tot honderd kilometer halen.

Het eerste experiment draait om een nauwkeurige plaatsbepaling en maakt gebruik van radio-interferometrie. Vanaf de raket worden drie antennes ingezet om radiosignalen uit te zenden met afwijkende frequenties. Op de grond worden deze signalen opgepikt door vijf stations bij de lanceerbasis. "Aan de hand van het faseverschil tussen de aankomende signalen kunnen we herkennen wat de locatie van de raket is", zegt Hamid Pourshaghaghi, een onderzoeker van de Radboud Universiteit.

De locatie wordt zodoende duizend maal per seconde gemeten, tot op enkele centimeters nauwkeurig; dat is volgens de onderzoekers tot tien keer nauwkeuriger dan gps. Het nauwkeurig bepalen van de positie van raketten is in zijn algemeenheid vrij lastig, omdat raketten een zeer hoge snelheid halen en door meerdere lagen van de atmosfeer vliegen.

Projectleider Mark Wijtvliet legt uit dat dit experiment belangrijk is voor ruimtevaartorganisaties, "omdat het bij dit soort experimentele vluchten belangrijk is de raket tijdig bij te kunnen sturen, zodat de raket weer op de gewenste plek neerkomt". Volgens hem kan de methode in de toekomst ook worden ingezet voor het volgen van objecten of personen, met name op zee om verloren objecten te lokaliseren.

Het experiment heet PR³ Space. Dit is een van de geselecteerde projecten voor het Europese programma Rexus, een initiatief van de Zweedse en Duitse ruimtevaartorganisatie en de ESA. Bij dit programma gaan elk jaar twee raketten de lucht in met waarbij elke raket ongeveer vijf experimenten van studententeams uit verschillende landen aan boord heeft. Volgens het studententeam is PR³ het eerste Nederlandse project dat door de selectie is gekomen.

Als onderdeel van PR³ Space wordt nog een ander experiment uitgevoerd: een stralingsmeting met telefooncamera's. Op de raket wordt de kosmische of ionische straling gemeten met deze camera's. Het idee is dat kleine satellieten hiermee uitgerust kunnen worden, zoals cubesats van tien bij tien centimeter. Als deze satellieten de straling hiermee kunnen meten. kan hun levensduur beter worden gemonitord.