Oppo komt op 10 oktober met Reno Ace-smartphone met 65W-snellaadtechniek

Oppo komt op 10 oktober met een nieuw topmodel uit de Reno-serie. Dat meldt Brian Shen, vicepresident van Oppo, via het Chinese sociale netwerk Weibo. De Reno Ace maakt gebruik van een nieuwe snellaadtechniek met een vermogen van 65W.

Brian Shen meldt dat de Reno Ace gebruik zal maken van een 65W-snellaadtechniek. Dit is zo'n 30 procent meer vermogen dan SuperVOOC, de huidige snellaadtechniek van Oppo. De huidige techniek laadt telefoons op met 50W, waarmee volgens Oppo een accu van 3400mAh in zo'n 35 minuten volledig wordt geladen.

Eerder hintte Shen al op de komst van een high-end telefoon met een accucapaciteit van 4000mAh en een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Waarschijnlijk bedoelde Shen hiermee de Reno Ace. Hij hintte hierbij ook al op de komst van een nieuwe snellaadtechniek. Dit blijkt nu de genoemde 65W-snellaadtechniek te zijn.

Vermoedelijk zal de Reno Ace een Snapdragon 855 Plus-soc van Qualcomm bevatten. De huidige topmodellen van Oppo, de Reno 10x Zoom en Reno 5G, bevatten de normale Snapdragon 855. Het is niet duidelijk of de Reno Ace 5g-connectiviteit ondersteunt. Of de telefoon naar de Benelux komt is ook onbekend.