Oppo is nu ongeveer een jaar officieel actief op de Nederlandse markt en er is sindsdien een aantal paradijsvogels van smartphones uitgekomen: toestellen die in elk geval vernieuwend zijn. De Find X bracht een uitschuifcamera, waardoor de vormgeving van de achterkant strak is en het scherm geen inkeping behoeft. Een ander kleurrijk toestel is de RX17 Pro, die wel een druppelinkeping heeft, maar eveneens een bijzonder design heeft, onder meer vanwege de achterkant met twee verschillende kleuren en de matte afwerking van het glas. Nu is er de Oppo Reno-serie, waarover we eerder al een preview hebben gemaakt. Ook hebben we de Oppo Reno al tegenover de OnePlus 7 gezet.

Tot nu toe waren we slechts gematigd positief over de toestellen, of zelfs vrij negatief, zoals bij de Oppo Reno. Toch kan de Reno 10x Zoom een heel ander verhaal zijn, want hij heeft andere hardware, andere camera's, een ander scherm en zelfs andere haptische feedback. Onze eerste indruk was al dat de twee toestellen afgezien van het uiterlijk weinig met elkaar te maken hebben, dus dat biedt hoop. Het bijzondere aan de 10x Zoom is natuurlijk de periscopische camera, die objecten behoorlijk veel dichterbij haalt. We hebben hem daarom voor de camerashoot-out naast de Huawei P30 Pro gezet en dat is natuurlijk niet de eerste de beste op cameragebied. De Reno 10x Zoom heeft ook een klapcamera, in de vorm van een soort haaienvin. Je kunt veel zeggen van Oppo, maar de fabrikant doet wel bijzondere dingen.

In deze review proberen we erachter te komen of de Reno 10x Zoom je geld waard is. Kan het paradepaardje van Oppo bijvoorbeed opboksen tegen een P30 Pro of een OnePlus Pro?