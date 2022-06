Xiaomi demonstreert smartphone met telescopische camera

Xiaomi toont in een video een smartphonecamera met telescopische lens. De Chinese fabrikant meldt nog geen details over de in- en uitschuivende lens, maar claimt wel nieuwe beeldstabilisatietechnieken toe te passen.

Xiaomi toont de werking van de lens in een video die op Weibo is geplaatst. De telescopische lens kan snel in en uit het toestel schuiven. Op het onbekende toestel kan met een pro-modus in de camera-app op objecten dichtbij of verder weg worden scherpgesteld.

Als voordelen van het camerasysteem, dat Xiaomi naar eigen zeggen zelf ontwikkeld heeft, noemt het bedrijf een groot diafragma en de aanwezigheid van een nieuwe beeldstabilisatietechniek. Over geen van beide geeft het bedrijf details.

Er zijn niet veel smartphones met uitschuifbare camera's geweest. In 2014 introduceerde Samsung bijvoorbeeld wel de Galaxy K Zoom met 10x optische zoom, maar dat toestel werd geen succes, waarbij de dikte door de camera waarschijnlijk een rol speelde. Sommige high-end toestellen hebben tegenwoordig geïntegreerde periscopische camera's om een grotere brandpuntsafstand mogelijk te maken, zoals de Reno 10X. Xiaomi's eigen Mi 10 Ultra heeft dat bijvoorbeeld ook.