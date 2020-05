Vivo plaatst teaser voor smartphone met 'gimbal'-stabilisatie in camera

Vivo heeft een teaser geplaatst voor zijn X50-smartphone. Daaruit blijkt dat de telefoon een camera met stabilisatie krijgt die moet lijken op die van een gimbal. Eerder presenteerde Vivo al een concept-telefoon met die techniek.

De aankondiging staat gepland voor 18 juni, blijkt uit de op Weibo geposte video. De video toont een telefoon die door een gimbal in balans wordt gehouden, een duidelijke hint naar gimbal-stabilisatie. De cameralens oogt bovendien veel groter dan op veel andere telefoons.

De tekst op de behuizing geeft bovendien iets van de cameraspecs weg. Er zitten camera's op van 16mm tot 134mm in 35mm-equivalent. Daarbij ligt het voor de hand dat het gaat om een camera met ultragroothoeklens en camera met telelens; het lijkt te gaan om een periscopische telelens. Het diafragma loopt uiteen van f/1.6 tot f/3.4. Die laatste is vermoedelijk van de camera met telelens.

Vivo toonde eerder dit jaar een concepttelefoon met primaire 48-megapixelcamera met gimbal-stabilisatie. Daarbij had de camera met telelens beweegbare lenzen om verdere optische zoom mogelijk te maken, maar het is onduidelijk of dat ook in de X50 zal zitten.

Vivo is een Chinese smartphonemaker die gelieerd is aan merken als Oppo, Realme en OnePlus. Het verkoopt sinds enkele jaren smartphones in het westen en raakte bekend met de Nex, destijds een van de eerste smartphones met dunne schermranden en zonder inkeping.