TikTok heeft 3,5 miljoen gebruikers in Nederland en 2,2 miljoen in België

Video-app TikTok heeft in Nederland 3,5 miljoen gebruikers en 2,2 miljoen in België. Dat claimt Emerce op basis van cijfers van het bedrijf zelf. Gebruikers besteden gemiddeld een uur per dag in de app.

Het aantal maandelijkse impressies is 12,3 miljard, tegenover 8,7 miljard in België, schrijft Emerce die de cijfers onder ogen heeft gehad van de reclametak van TikTok. De meerderheid van de gebruikers is vrouwelijk: ongeveer 65 procent. Het aantal gebruikers is afgelopen maanden toegenomen; begin dit jaar waren er 2,5 miljoen gebruikers.

Daarmee is het lang niet de meestgebruikte app in Nederland. Apps als Facebook en WhatsApp hebben elk volgens schattingen van enige tijd geleden meer dan tien miljoen gebruikers in Nederland. Netflix en YouTube zitten qua aantal gebruikers ook nog hoger.

Het is voor het eerst dat er data over het gebruik van TikTok in de Benelux naar buiten komt. De app is in handen van het Chinese bedrijf ByteDance. De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek naar de app begonnen. Het onderzoek richt zich op de vraag of de app privacyvriendelijk is ontworpen en ingericht. Het feit dat veel jonge mensen van de app gebruikmaken, lijkt een voorname reden voor het instellen van het onderzoek.