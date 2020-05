Gerucht: Apple stopt niet langer bedrade oortjes in de doos bij volgende iPhones

Apple zou willen stoppen met het leveren van bedrade EarPods-oortjes bij iPhones, claimt analist Ming-Chi Kuo van TF Securities. Dat zou, in combinatie met kortingen, de verkopen van draadloze oortjes AirPods moeten opdrijven.

De EarPods met Lightning-aansluiting zitten sinds 2017 bij iPhones in de doos, daarvoor ging het om oortjes met dezelfde naam en een 3,5mm-aansluiting. Het is onbekend of Apple een combinatie van iPhones en AirPods met korting gaat aanbieden, maar wellicht is dat een van de kortingen waar Kuo het over heeft, zegt 9to5Mac.

Het zou voor het eerst zijn dat Apple de bedrade oortjes weglaat uit de doos bij iPhones. Andere fabrikanten hebben dat bij telefoons al vaker gedaan. Het Nederlandse Fairphone, dat zich onder meer richt op duurzaamheid, ging al een stap verder en levert geen lader mee met de Fairphone 3 om e-waste te verminderen.