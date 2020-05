Gerucht: nieuwe Call of Duty-titel heet Black Ops Cold War

De nieuwe titel in de Call of Duty-reeks krijgt Black Ops Cold War als ondertitel. Dat stelt althans het Twitter-account Okami, waar vaker vroegtijdig informatie over de gamereeks is geplaatst die later correct bleek te zijn.

Het bericht van Okami gaat gepaard met cover art die waarschijnlijk door hemzelf is gemaakt of aangepast en is dus geen officiële afbeelding. Het is niet duidelijk wat de bron van Okami's informatie is, maar onder meer TheGamingRevolution bevestigt de informatie in een video, waarin hij aangeeft hetzelfde te hebben vernomen. Eurogamer meldt ook dat de nieuwe game Call of Duty: Black Ops Cold War gaat heten; de website zegt dat te baseren op eigen bronnen. Zowel Okami als TheGamingRevolution voorspelden eerder al correct de release van Warzone, het op 10 maart uitgekomen battle-royale-onderdeel van het vorig jaar uitgekomen Call of Duty: Modern Warfare.

Treyarch is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de game. Die studio is ook de maker van de eerdere vier Black Ops-games. Er is nog weinig concrete informatie over de nieuwe titel en ook een releasedatum is nog onbekend. Afgaande op de naam zal de historische setting van de Koude Oorlog centraal staan, al beslaat die periode zo'n 45 jaar en worden allerlei spanningen, gebeurtenissen en gevechten onder die naam geschaard. Het betekent dat allerlei historische gebeurtenissen deel kunnen uitmaken van het spel. TheGamingRevolution suggereerde in een eerdere video dat de Vietnam-oorlog een rol zou spelen, al was dat behoorlijk speculatief.

Dat de Koude Oorlog centraal staat in de nieuwe Call of Duty-titel lijkt ook te worden bevestigd door teasers die Infinity Ward inmiddels heeft vrijgegeven in Warzone. Zo bleek een bunker op de map Verdansk, die eerder potdicht zat, via een drone ineens toegankelijk. In de bunker bleek een kernkop te liggen en een model van het Amerikaanse Lockheed U-2-spionagevliegtuig, dat tijdens het grootste deel van de Koude Oorlog werd ingezet en vanaf grote hoogten opereerde.