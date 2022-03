Activision presenteert volgende week Call of Duty: Black Ops Cold War

Activision heeft via een teaser de naam van de volgende Call of Duty-game bekendgemaakt. Black Ops Cold War speelt zich af tijdens de koude oorlog tussen de communistische en kapitalistische wereld. Dat is de periode tussen 1945 en 1991.

Op woensdag 26 augustus gaat Activision de game presenteren. Dat staat in een teasertrailer die de uitgever op YouTube heeft gezet. Dat filmpje van twee minuten gaat over Yuri Bezmenov, een Russische KGB-spion die in 1970 overliep naar het Westen. Call of Duty: Black Ops Cold War is volgens de video geïnspireerd door echte gebeurtenissen. De teaser bevat geen gameplay of in-gamebeelden; vermoedelijk worden die volgende week getoond.

Er gingen al maanden geruchten over de komst van een Call of Duty-game die zich afspeelt tijdens de koude oorlog. Ook gaf Activision in de afgelopen weken al veel hints die daarop wezen. Volgens geruchten zal met de komst van de nieuwe Black Ops-game ook een nieuw speelveld voor battleroyale-onderdeel Call of Duty: Warzone geïntroduceerd worden. Ook zou Cold War een zombiemodus en singleplayercampagne bevatten.