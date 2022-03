'China blokkeert Black Ops Cold War-teaser vanwege beeld Tiananmenprotesten'

Een recente teaser van CoD: Black Ops Cold War wordt naar verluidt geblokkeerd in China. Dat zou samenhangen met beelden in de video van protesten op het Tiananmenplein. Inmiddels is die video op het CoD-account vervangen door een kortere versie zonder die beelden.

De website CBR baseert zich op een Chineestalige website waar wordt aangegeven dat in de oorspronkelijke teaser gedurende een krappe seconde beelden te zien zijn van Chinese protesten in aanloop naar het bloedige ingrijpen van de Chinese autoriteiten op 4 juni 1989 op het Tiananmenplein, ofwel het Plein van de Hemelse Vrede. De huidige Chinese autoriteiten zouden de video snel geblokkeerd hebben, waarna de makers het bewuste beeld moesten schrappen.

In ieder geval is de bewuste teaser video niet meer te vinden op het Call of Duty-account; daar is een ingekorte versie te vinden waar het bewuste korte fragment niet in zit. De video's bevatten geen gameplaybeelden; het zijn teasers waarin een aaneenschakeling is te zien van echte beelden van gebeurtenissen en conflicten ten tijde van de Koude Oorlog, terwijl Yuri Bezmenov aan het woord is en de grotere strategie van het Sovjet-regime uiteenzet. Hij was een Russische KGB-spion die in 1970 overliep naar het Westen.

Gameplaybeelden volgen waarschijnlijk woensdag. Activision gaf onlangs aan dat het Call of Duty: Black Ops Cold War dan zal presenteren. Toen bracht Activision ook de bewuste, twee minuten durende video met de korte beelden van de Chinese protesten, maar die is twee dagen later teruggetrokken en vervangen door de genoemde, kortere versie.

De originele video met de bewuste beelden op 1:05 minuten

De nieuwe, ingekorte video