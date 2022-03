Yakuza: Like a Dragon komt uit op 13 november

Yakuza: Like a Dragon komt op 13 november uit op Windows 10 en Steam en voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Games uit de Yakuza-reeks waren geruime tijd exclusief beschikbaar voor de PlayStation, maar eerder kwamen meerdere titels ook voor de Xbox One beschikbaar.

Volgens ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio zal de nieuwe titel ook in november beschikbaar komen voor de Xbox Series X, al wordt daar nog geen specifieke datum bij genoemd. De PlayStation 5 wordt ook genoemd, maar de ontwikkelaar zegt alleen dat deze versie binnenkort komt.

De website VG24/7 zegt dat Sega in een via de e-mail ontvangen persbericht aangeeft dat Yakuza: Like a Dragon vanaf de eerste dag ook op de Xbox Series X beschikbaar is. Dat zou betekenen dat deze next-genconsole van Microsoft in ieder geval vanaf 13 november beschikbaar zal zijn. De game zou op een later moment voor de PS5 beschikbaar komen, aldus Sega. Vermoedelijk komt het spel via updates gratis beschikbaar voor de nieuwe consoles.

Het was al bekend dat Yakuza: Like a Dragon ergens eind dit jaar zou uitkomen, al was er tot nu toe nog geen exacte datum vrijgegeven. Sega heeft ook een trailer gepubliceerd waarin een nieuwe hoofdrolspeler Ichiban Kasuga zichtbaar is. Ook zijn de voor het eerst geïntroduceerde turn-based gevechten te zien en worden een aantal van de negentien verschillende uit te voeren 'baantjes' getoond. De game is sinds januari voor de PS4 al beschikbaar in Japan als Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness.