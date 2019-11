Drie Yakuza-games komen begin 2020 uit voor Xbox One

Sega brengt begin 2020 drie Yakuza-games uit voor de Xbox One-console: Yakuza 0, Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2. Voorheen waren dit exclusieve PlayStation-titels, die inmiddels ook al even beschikbaar zijn voor de pc.

Sega meldt niet wanneer deze drie eerste, chronologische titels uit de gamereeks precies uitkomen. Communicatiemanager Jon Riesenbach van Sega America zegt alleen dat ze ergens begin volgend jaar uitkomen in de Microsoft Store en onderdeel worden van de Xbox Game Pass voor zowel de console als de pc.

Yakuza Kiwami is een remaster van de eerste titel uit de Yakuza-serie. Het kwam in augustus 2017 uit op de PlayStation 4 in Europa en de VS, en was begin 2016 in Japan al beschikbaar voor de PS3 en PS4. Yakuza 0 is een prequel voor de Yakuza-serie. Dit kwam in januari 2017 uit voor de PlayStation 4 in Europa en de VS, en was sinds maart 2015 al uit in Japan voor de PS3 en PS4. Yakuza Kiwami 2 is de remaster van Yakuza 2 uit 2006. Deze game kwam eind 2017 uit in Japan en in augustus vorig jaar in de rest van de wereld.

Oorspronkelijk kwamen de Yakuza-games enkel voor de PlayStation-consoles uit. Yakuza 0 en Yakuzai Kiwami zijn sinds vorig jaar ook voor het eerst beschikbaar op de pc en in mei dit jaar volgde Yakuza Kiwami 2 voor pc-gebruikers.

Yakuza 0, Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2 zijn actieadventures met rpg-elementen. Spelers kruipen in deze titels in de huid van de Japanse Yakuza-gangster Kazuma Kiryu en betreden een open wereld vanuit een derdepersoonsperspectief.