Devolo introduceert compacte mesh-wifiadapter met ethernetpoort

Devolo heeft de Magic 1 WiFi mini aangekondigd. De kleinste adapter uit het Magic-gamma van de Duitse fabrikant breidt een powerlinenetwerk via het stopcontact uit met een vaste netwerkaansluiting en fungeert tegelijk als accesspoint voor mesh-wifi.

De nieuwe Magic 1 WiFi mini ondersteunt de G.hn-specificatie voor thuisnetwerken. Volgens devolo zijn hierdoor overdrachtssnelheden tot 1200Mbit/s mogelijk via het elektriciteitsnet. De adapter beschikt zowel over een ethernetpoort als over draadloze netwerktoegang via wifi.

De adapter is een aanvulling op de Magic 1 LAN-adapter, die in huis rechtstreeks met de router is verbonden. Wanneer de Magic 1 WiFi mini in een willekeurig stopcontact wordt geplaatst, creëren de adapters via auto-pairing automatisch een versleutelde verbinding. Voor de installatie en configuratie achteraf kan gebruik worden gemaakt van de Devolo Home Network-app of de Cockpit-software voor Windows en macOS.

De Magic 1 WiFi mini heeft een adviesprijs van 69,90 euro. Een Starter Kit in een bundel met een Magic 1 LAN-adapter kost 99,90 euro; de Multiroom Kit met twee WiFi mini’s en een Magic 1 LAN-adapter verwisselt voor 159,90 euro van eigenaar.