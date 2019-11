Minecraft Dungeons verschijnt in april 2020 voor pc en consoles

Minecraft Dungeons komt in april volgend jaar uit. De topdown-dungeoncrawler is dan beschikbaar voor de pc, Xbox One, Nintendo Switch en PlayStation 4. Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekend.

Microsoft en Mojang tonen een kort filmpje waarin staat dat het spel in april uitkomt. Nieuwe beelden of andere details zijn er niet. Spelers kunnen zich inschrijven op de Minecraft-website om op de hoogte gehouden te worden en om in aanmerking te komen voor vroegtijdige toegang. Wanneer die early-accessperiode begint, is nog niet bekend.

De spin-off van Minecraft werd in 2018 aangekondigd en had in 2019 moeten uitkomen. Dit jaar bleek tijdens de E3 dat het spel werd uitgesteld; de makers spraken toen van een release in de lente in 2020. Nu is dat iets concreter gemaakt en is de maand bekend waarin het spel uitkomt.

Minecraft Dungeons is een dungeoncrawler met hack 'n slash-elementen voor vier spelers. Er kan lokaal en online worden samengespeeld. De game gaat zo'n twintig euro kosten en er komt een Hero-uitvoering met season pass voor dertig euro.

Minecraft Dungeon-gameplaybeelden die tijdens de E3 voor het eerst werden getoond