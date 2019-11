Amerikaans bedrijf brengt hdmi-kabels met rgb-verlichting uit vanaf 150 dollar

Amerikaans bedrijf Vivify heeft twee hdmi-kabels met rgb-verlichting uitgebracht. De Arquus W73 verschijnt in varianten van 2,7 meter en 4,5 meter, met prijzen van respectievelijk 150 en 200 dollar. Volgens het bedrijf zijn het de eerste hdmi-kabels met rgb-verlichting.

Met de Arquus W73-kabels zet Vivify de trend rondom rgb-verlichting voort. Inmiddels kunnen gebruikers onder andere producten als ssd's, voedingskabels, geluidskaarten en gamestoelen met rgb-verlichting aanschaffen. De Arquus W73 ondersteunt zeven verschillende kleuren en is momenteel voor een gereduceerde prijs verkrijgbaar.

De kabels van Vivify hebben een bandbreedte van 18Gbit/s en ondersteunen de hdmi 2.0b-standaard. Ondersteuning voor hdmi 2.1 ontbreekt dus. Hiermee werken de kabels maximaal op 4k-resoluties met 60Hz, 1440p tot 144Hz en 1080p met maximaal 240Hz. Ook ondersteunen de kabels 4:4:4-kleuren en hdr-signalen. Dergelijke hdmi 2.0b-kabels met gecertificeerde ondersteuning voor hdr zijn op webshops als Amazon voor zo'n 20 euro verkrijgbaar, maar dan zonder rgb-verlichting.

De kabels maken gebruik van glasvezel, wat onder andere moet leiden tot minder signaalverlies dan bij standaardkabels, die doorgaans van koper zijn gemaakt. Misschien is door het gebruik van glasvezel ook de verlichting beter te zien. In de praktijk zullen gebruikers weinig merken van de technische voordelen van glasvezel, aangezien de kabels maximaal 4,5 meter lang zijn. Signaalverlies wordt pas een probleem bij langere kabels.

De variant van 2,7 meter is momenteel verkrijgbaar voor 80 dollar, die van 4,5 meter voor 100 dollar. Omgerekend en inclusief btw is dit respectievelijk zo'n 87 en 109 euro. De standaardprijzen van de twee modellen zijn echter 150 en 200 dollar. Omgerekend en met btw is dat 165 en 220 euro. Binnenkort komen de kabels ook officieel in Europa uit via Amazon.