In Win voorziet 309-behuizing van frontpaneel met 144 rgb-leds

In Win heeft zijn 309-behuizing officieel aangekondigd. De atx-behuizing heeft een doorzichtig frontpaneel met een mat oppervlak waarachter 144 rgb-leds schuilgaan. Met de meegeleverde software kunnen gebruikers daar lichtpatronen op weergeven.

Met de Glow2-software is het mogelijk om eigen ontwerpen te maken of om de leds te gebruiken om muziek te visualiseren. Iedere led is individueel aan te sturen. De In Win 309 is de opvolger van de vorig jaar geïntroduceerde 307 en op de Computex-beurs was de nieuwe behuizing al te zien, maar de Taiwanese fabrikant heeft nu alle details bekendgemaakt en een productpagina op zijn website gezet. De prijs is echter nog niet bekend.

In de zwarte behuizing is plaats voor atx-moederborden of kleiner en de cpu-koeler mag maximaal 160mm hoog zijn. Videokaarten met een lengte van 350mm passen in de kast en er is plaats voor twee 3,5"-drives. Verder zijn er aansluitmogelijkheden voor twee 2,5"-ssd's. Aan de bovenkant kan een 360mm-radiator met drie 120mm-ventilators worden weggewerkt. Dat is ook mogelijk aan de onderkant, als een dunne radiator wordt gebruikt. De In Win 309 heeft afmetingen van 50x23,8x55,3cm en weegt een kleine 14kg.