Lotus introduceert elektrische sportauto met bijna 2000pk

De Britse sportautofabrikant Lotus heeft de Evija geïntroduceerd, een geheel elektrisch aangedreven sportauto met vier elektromotoren, een vermogen van in totaal 1972pk en een koppel van 1700nm.

Volgens Lotus wordt de Evija de krachtigste productieauto voor op de weg. De vier elektromotoren, waarvan er een voor elk wiel bestemd is, doen de auto in minder dan drie seconden van 0 tot 100km/u accelereren en maken een topsnelheid van boven de 320km/u mogelijk. De auto weegt 1680kg, wat hem volgens Lotus tot de lichtste geheel elektrische hypercar maakt.

De Evija heeft een in het midden van de auto geplaatste accu met een capaciteit van 70kWh en een output van 2000kW. Daarmee heeft de sportauto een bereik van 400km volgens de wltp-norm. Volgens Lotus kan de accu met bestaande technologie, zoals een 350kW-lader, in twaalf minuten tot tachtig procent worden geladen en in achttien minuten tot honderd procent. De accu kan ook laden met 800kW aan, waarbij hij in negen minuten volledig zou worden opgeladen. Er zijn echter nog geen commercieel beschikbare laadsystemen die dit mogelijk maken.

Lotus heeft de Evija voorzien van koplampen waarbij het licht niet door leds wordt geproduceerd, maar door lasers van het bedrijf Osram. Verder ontbreken reguliere buitenspiegels, waarmee de luchtweerstand is verlaagd. Deze zijn vervangen door verschillende camera's, waarvan de beelden in het futuristische interieur op drie schermen worden getoond.

De elektrische sportauto van de Britse fabrikant gaat minimaal 1,7 miljoen pond kosten, omgerekend 1,88 miljoen euro. Daar komen nog belastingen bij. Om er een te krijgen, is een aanbetaling van 250.000 pond nodig. De productie begint ergens in 2020 en er worden maximaal 130 exemplaren van de Evija gemaakt.