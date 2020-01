Hdmi Forum kondigt certificeringsprogramma aan voor kabels voor hdmi 2.1

Het HDMI Forum heeft een certificeringsprogramma aangekondigd voor kabels die nodig zijn voor hdmi 2.1. De organisatie doet dit mede omdat voor het gebruik van de hdmi 2.1-standaard nieuwe kabels nodig zijn.

Het certificatieprogramma is verplicht voor alle 'Ultra High Speed'-kabels, schrijft het HDMI Forum. De organisatie wil hiermee bereiken dat kwalitatief goede kabels op de markt komen die 4k en 8k-video's, vrr , eARC en alle andere hdmi 2.1-functies ondersteunen. Tijdens het programma zullen de kabels ook worden getest om te kijken ze voldoen aan de voorwaarden om elektromagnetische interferentie te minimaliseren. Eenmaal gecertificeerd, moeten producenten van de goedgekeurde kabels een Ultra High Speed HDMI Certification Label toevoegen aan het product, inclusief watermerk en qr-code.

Een Ultra High Speed-hdmi-kabel is nodig om volledig gebruik te kunnen maken van hdmi 2.1. Dat hangt samen met het feit dat hdmi 2.1 gebruikmaakt van een nieuwe signaaltechnologie, genaamd Fixed Rate Link. FRL is nodig om de hogere bandbreedtes van maximaal 48Gbit/s mogelijk te maken. Door die hogere bandbreedte is het bijvoorbeeld voor televisies mogelijk om 8k-materiaal met 60fps of 4k-beelden in combinatie met 120fps te ontvangen via hdmi. Hdmi 2.0 maakt gebruikt van een andere signaaltechnologie, genaamd Transition Minimized Differential Signaling, welke ook in de dvi-standaard wordt gebruikt.