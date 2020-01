Samsung toont 980 Pro-ssd met pci-e 4.0-interface en leessnelheden tot 6,5GB/s

Samsung heeft tijdens de CES in Las Vegas zijn eerste pci-e 4.0-ssd's voor consumenten getoond. De 980 Pro haalt leessnelheden tot 6,5GB/s en komt beschikbaar in drie varianten. In het tweede kwartaal van 2020 deelt Samsung meer informatie over de ssd.

De 980 Pro haalt volgens Samsung sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 6500MB/s en 5000MB/s, schrijft Anandtech. Dit is sneller dan de meeste pci-e 4.0-ssd's die nu op de markt zijn, maar dit jaar komt onder andere Phison met een nieuwe E18-controller die snelheden tot 7GB/s moet halen. Daarbij toonde Adata deze week een Sage-ssd die een leessnelheid van 7GB/s haalt.

Volgens PC Watch heeft Samsung zijn 3d v-nand geüpgraded om betere efficiëntie, en zou het bedrijf de overstap naar 128-laags-nand hebben gemaakt, waar het bedrijf voorheen 96-laags-nand gebruikte. Verdere specificaties van de ssd zijn nog niet bekend.

De 980 Pro komt beschikbaar in varianten van 250GB, 500GB en 1TB. De 980 Pro wordt Samsungs eerste m2-ssd met pci-e 4.0-interface voor consumenten. Het bedrijf noemt nog geen releasedata en adviesprijzen, maar vertelt aan Anandtech dat het bedrijf in het tweede kwartaal van 2020 meer informatie zal delen.