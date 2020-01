Western Digital en Kioxia presenteren BiCS5-nandgeheugen met 112 lagen

Western Digital en Kioxia, het voormalige Toshiba Memory, hebben onder de noemer BiCS5 de vijfde generatie van hun 3d-nandgeheugen gepresenteerd. Het nandgeheugen bestaat uit 112 lagen; bij de vierde generatie waren dat 96 lagen.

Western Digital en Kioxia hebben het BiCS5-geheugen samen ontwikkeld, Kioxia produceert het. In een persbericht meldt Western Digital dat het bedrijf al een 512Gbit-chip in van het nieuwe nandgeheugen gebruikt in consumentenproducten. Het gaat daarbij om tlc-nandgeheugen. Productie op grote schaal wordt echter pas verwacht in de tweede helft van 2020.

Het BiCS5-geheugen zal zowel als tlc-nand als qlc-nand ingezet worden. Naast de 512Gbit-chip komen er ook varianten met een capaciteit van 1Tbit en 1,33Tbit. Volgens de fabrikanten is de dichtheid van het geheugen ten opzichte van BiCS4 met twintig procent toegenomen door het gebruik van meer lagen en 'geavanceerde procestechnologie'. De snelheid zou met 50 procent zijn toegenomen ten opzichte van de voorganger.

Andere geheugenfabrikanten gingen Western Digital en Kioxia voor. SK Hynix begon vorig jaar al de productie van nandgeheugen met 128 lagen. Samsung bracht vorig jaar ssd's uit met de zesde generatie van zijn v-nand-geheugen dat uit 'meer dan 100' lagen bestaat.