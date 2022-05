Western Digital introduceert SN850X-ssd met snelheid tot 7300MB/s en 4TB-variant

Western Digital introduceert een snellere variant van zijn WD Black SN850-ssd. Deze nieuwe SN850X-ssd krijgt een hogere leessnelheid en een 4TB-variant. De WD Black SN850X komt in de zomer uit. Het bedrijf komt ook met een externe P40-ssd met snelheden tot 2GB/s.

De WD Black SN850X haalt volgens de fabrikant sequentiële leessnelheden tot 7300MB/s. Bij de huidige SN850 ligt dat op 7000MB/s. Western Digital rept echter niet over schrijfsnelheden of willekeurige snelheden. De ssd komt beschikbaar in varianten met 1TB, 2TB en 4TB opslagcapaciteit. Western Digital levert de SN850 met maximaal 2TB opslagcapaciteit. De ssd beschikt weer over een PCIe 4.0 x4-interface en krijgt een controller van Western Digital en dram-cache.

De SN850X maakt daarnaast gebruik van sneller BiCS5-tlc-nand met 112 lagen, bevestigt het bedrijf tegenover het Duitse ComputerBase. Daarmee wordt de hogere leessnelheid gehaald. Western Digital herziet naar eigen zeggen ook bepaalde componenten van de ssd, wat voor betere energie-efficiëntie moet zorgen.

Western Digital brengt de SN850X in juli uit. De 1TB-variant krijgt een adviesprijs vanaf 190 dollar. Van de andere modellen zijn geen prijzen bekend. Tegen een meerprijs komen daarnaast 1TB- en 2TB-modellen met heatsink beschikbaar. Die heatsink krijgt rgb-leds, die aangestuurd worden via de WD Black Dashboard-software.

WD Black SN850X en SN850 Model WD Black SN850X WD Black SN850 Interface PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 Leessnelheid 7300MB/s 7000MB/s Schrijfsnelheid Nnb 500GB: 4100MB/s

1TB: 5300MB/s

2TB: 5100MB/s Capaciteit 1TB, 2TB, 4TB 500GB, 1TB, 2TB Adviesprijs 1TB: 190 dollar

2TB: nnb

4TB: nnb 500GB: 110 dollar

1TB: 180 dollar

2TB: 350 dollar

Externe WD Black P40-ssd met USB 3.2 Gen 2x2

Western Digital introduceert daarnaast een externe WD Black P40-ssd. Deze beschikt over een USB 3.2 Gen 2x2-interface, die in theorie geschikt is voor doorvoersnelheden tot 20Gbit/s. Western Digital claimt dat de P40 leessnelheden tot 2000MB/s haalt. Ook hier deelt Western Digital geen sequentiële schrijfsnelheden of willekeurige snelheden.

De WD Black P40 komt deze zomer uit met 500GB, 1TB of 2TB opslagcapaciteit en krijgt een behuizing met rgb-leds, die worden aangestuurd via de software van Western Digital. Het 500GB-model krijgt een adviesprijs van 120 dollar. Western Digital meldt geen adviesprijzen voor de andere modellen.