Western Digital kondigt 8TB-variant van SN850X-ssd met snelheid tot 7200MB/s aan

Western Digital heeft een 8TB-versie van zijn WD Black SN850X-ssd aangekondigd. Het gaat om de eerste 8TB PCIe Gen4-ssd van het bedrijf. Tot dusver was de maximale grootte bij deze ssd 4TB. De 8TB-versie kost 970 euro, bijna 600 euro meer dan de 4TB-variant.

Het bedrijf meldt de komst van de grotere ssd in zijn webshop, waar het ook een maximale sequentiële leessnelheid van 7200MB/s noemt. Dit is 100MB/s minder dan bij de andere SN850X-modellen. De sequentiële schrijfsnelheid is 6600MB/s, net als bij het 4TB-model. Western Digital noemt een total bytes written-waarde van 4800TB, twee keer zoveel als bij het 4TB-model.

De 8TB-variant is geschikt voor pc's en de PlayStation 5, al is voor de console wel de variant met koelelement noodzakelijk. Deze variant heeft in de Nederlandse webshop geen prijs; in de Amerikaanse webwinkel kost hij 900 dollar, 50 dollar meer dan de versie zonder heatsink. Vermoedelijk zal deze variant in Nederland en België dus meer dan 1000 euro kosten. Western Digital zegt dat de heatsinkloze versie binnen een tot twee weken beschikbaar is.