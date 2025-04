Western Digital patcht ssd’s die voor bsod’s zorgen in Windows 11 24H2

Sandisk heeft een patch uitgebracht voor bepaalde hmb-ssd’s van Western Digital en Sandisk die voor blue screens of death kunnen zorgen in Windows 11 24H2. Het bedrijf raadt klanten aan om de firmware te installeren.

Op een ondersteuningspagina van SanDisk staan de getroffen producten opgesomd. Het gaat om de 2TB-varianten van de WD Black SN770, WD Black SN770M, WD Blue SN580, WD Blue SN5000 en SanDisk Extreme M.2. Het bedrijf geeft ook het begin van de modelnummers waarop klanten zich kunnen baseren.

Klanten kunnen de patch installeren via de tool Western Digital Dashboard. Die is voorlopig alleen voor Windows beschikbaar. Het bedrijf raadt klanten met een getroffen ssd aan om elders eerst een aparte back-up te maken van het opslagmedium alvorens de nieuwe firmwarepatch te installeren.

Kort na de uitrol van Windows 11 24H2 maakten Windows 11-gebruikers met een Sandisk- of Western Digital-ssd melding van aanhoudende blue screens of death. Die traden op tijdens het updateproces naar Windows 11 versie 24H2. Volgens techwebsite Tom’s Hardware is er bij de hbm-ssd’s sprake van een verkeerd geconfigureerde host memory buffer. Deze fout wordt met de firmwarepatch opgelost.