Sandisk: 4TB Extreme Pro-ssd's kunnen data verliezen, firmwarefix onderweg

Sandisk zegt binnenkort te komen met een firmware-update voor zijn externe 4TB Extreme Pro-ssd's. Deze kunnen te maken krijgen met dataverlies. 2TB-modellen vertonen dat probleem hoogstwaarschijnlijk ook.

De externe ssd's van Sandisk vertonen volgens Ars Technica problemen na grote schrijfoperaties. Dan kan het voorkomen dat er read-write-errors ontstaan, waarna het bestandssysteem compleet verdwijnt en de drive unmounted raakt. Daarna is het willekeur of de data op de ssd nog terug te halen valt, maar vaak lukt dat niet.

Dat probleem lijkt zich in ieder geval voor te doen bij de 2TB- en 4TB-Extreme Pro-ssd's van het WD-dochterbedrijf. Sandisk bevestigt het bestaan van dit euvel nu, na enkele maanden aan forumposts die erover klagen, in de vorm van bevestiging van een aankomende firmware-update die dit moet verhelpen. Die is in de maak voor de 4TB-variant van de Extreme Pro en de Extreme Portable en komt 'binnenkort'. Het bedrijf vertelt niets over problemen of fixes voor de 2TB-drives.

Uitzoekwerk van Ars Technica lijkt erop te wijzen dat de problemen zich voordoen bij onlangs gekochte ssd's. Een gebruiker zou van een Japanse distributeur gehoord hebben dat het gaat om ssd's met een fabricagedatum van november 2022 en later, maar dit kon niet bevestigd worden. Sandisk gaf desgevraagd geen informatie over mogelijke teruggave van aankoopbedragen voor getroffen gebruikers, noch over vervangende exemplaren.