SanDisk introduceert externe Extreme Pro-ssd's met snelheden tot 2GB/s

SanDisk komt met nieuwe externe Extreme-ssd's. De Extreme Portable- en Extreme Pro-drives krijgen hogere doorvoersnelheden van respectievelijk 1050MB/s en 2000MB/s. De ssd's zijn volgens SanDisk per direct beschikbaar.

SanDisk meldt in een persbericht dat de Extreme Portable als de Extreme Pro een NVMe-ssd gebruiken. De nieuwe Extreme Pro-ssd krijgt volgens SanDisk sequentiële lees- en schrijfsnelheden tot 2000MB/s. De ssd in kwestie krijgt daarvoor een USB 3.2 Gen 2x2-interface. Die standaard ondersteunt in theorie maximale snelheden tot 2500MB/s.

Er zijn al enkele andere externe ssd's die deze USB-standaard ondersteunen, waaronder de WD Black P50 die tijdens de CES in januari werd getoond. Western Digital is eigenaar van SanDisk. De Extreme Pro-ssd heeft verder een behuizing van rubber en aluminium, die ook functioneert als heatsink. Het geheel heeft afmetingen van 110,3x57,3x10,2mm.

De reguliere Extreme Portable haalt op zijn beurt snelheden van maximaal 1050MB/s, terwijl dat bij zijn voorganger uit 2018 maximaal 550MB/s is. Die ssd maakt gebruik van een USB 3.2 Gen 2-interface met maximale theoretische snelheden van 10Gbit/s. De Extreme Portable heeft een siliconen behuizing en die functioneert dan ook niet als heatsink. De behuizing is, net als de huidige Extreme Portable, 96,2x49,6x8,9mm.

Verder ondersteunen de drives beide 256bit-AES-encryptie en hebben beide ssd's een IP55-certificering. De ssd's worden geleverd met een USB-C-kabel en een USB-A-adapter. De SanDisk Extreme Portable en SanDisk Extreme Pro komen beschikbaar via 'geselecteerde retailers'. Ook zouden de ssd's beschikbaar komen in de Western Digital-webshop, hoewel daar vooralsnog alleen de vorige generatie externe ssd's van SanDisk beschikbaar is.

De Extreme Portable is beschikbaar met 500GB en 1TB opslagcapaciteit voor respectievelijk 150 en 240 euro, zo meldt ComputerBase. Een Pro-variant met 2TB komt beschikbaar voor 460 euro. Een SanDisk Extreme Pro 1TB en SanDisk Extreme Portable 2TB verschijnen naar verwachting later dit jaar.