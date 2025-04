Western Digital toont SanDisk-sd-kaart met 4TB opslag die in 2025 uitkomt

Western Digital brengt volgend jaar een sd-kaart uit met 4TB aan opslag. De SanDisk Extreme Pro SDUC 4TB heeft een Ultra High Speed-I-interface en kan maximale snelheden van 104MB/s halen. De prijs en exacte beschikbaarheid zijn nog niet bekend.

Western Digital kondigde de kaart aan tijdens een conferentie. Het is voor zover bekend de eerste sd-kaart met een dergelijke opslagcapaciteit die commercieel beschikbaar komt, al gebeurt dat pas in 2025.

De kaart heeft in totaal 4 terabyte aan opslagcapaciteit en ondersteunt onder andere de Secure Digital Ultra Capacity-standaard. De kaart gebruikt verder de UHS-I-interface, die een maximale leessnelheid van 104MB/s heeft. Vooralsnog vermeldt het bedrijf niet welk NAND de kaart gebruikt en geeft het geen verdere specificaties. Eerdere kaarten met veel ruimte, zoals de SanDisk Extreme Pro SDXC, heeft ook een dergelijke interface, maar die gebruiken ook de DDR200/DDR208-modus waardoor de maximale leessnelheid naar 170MB/s wordt getild. Het is niet ondenkbaar dat die modus ook in de nieuwe kaart wordt verwerkt en dat de daadwerkelijke leessnelheid van de 4TB-kaart dus hoger wordt.

De prijs van de kaart is niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de kaart volgend jaar precies uitkomt voor algemeen, commercieel gebruik.