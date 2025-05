Western Digital draaide vorig kwartaal hogere omzet door cloud en AI

Western Digital behaalde vorig kwartaal 41 procent meer omzet dan een jaar geleden. Dat meldt het bedrijf in de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Het bedrijf behaalde onder andere 2 miljard euro omzet uit hdd's en 1,76 miljard dollar uit de verkoop van flash.

Western Digital behaalde in het laatste kwartaal van boekjaar 2024 een totaalomzet van 3,764 miljard dollar, verdeeld over cloud-, client- en consumentenproducten. Eerstgenoemde is goed voor precies de helft van de omzet; daaraan verdiende de fabrikant 1,882 miljard dollar. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder en 21 procent meer dan het kwartaal ervoor. De nettowinst bedroeg 308 miljoen dollar, terwijl dat een kwartaal eerder nog 113 miljoen dollar was. Een jaar geleden draaide het bedrijf een kwartaalverlies van 724 miljoen dollar.

Volgens Western Digital komt die groei ten opzichte van een kwartaal eerder door een combinatie van meer leveringen en hogere prijzen voor enterprise-hdd's en -ssd's. Dat is vooral vanwege de hoge vraag naar flash en hdd's voor AI-doeleinden. Die groei zal naar verwachting ook het komende jaar doorzetten, zegt WD-ceo David Goeckeler tijdens een teleconferentie met aandeelhouders. Het bedrijf zegt voor deze doeleinden onder meer een enterprise-ssd met 64TB aan tlc-nand breed beschikbaar te stellen. Die wordt momenteel al gesampled onder klanten en komt later dit jaar in grotere aantallen beschikbaar.

De clientomzet bedroeg daarbij 1,204 miljard dollar, goed voor 32 procent van de totaalomzet. Dat is een stijging ten opzichte van een jaar eerder én een kwartaal eerder. In beide gevallen kwamen die stijgingen vooral doordat de gemiddelde prijzen van flashgeheugen zijn gestegen. Vergeleken met het derde kwartaal van boekjaar 2024 leverde WD vorig kwartaal wel minder bits aan flashgeheugen.

Consumentenproducten waren het afgelopen kwartaal goed voor 18 procent van de totaalomzet. Dat is een stijging van 9 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023, maar een daling van 7 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Volgens de fabrikant werden er in totaal minder bits aan flash- en hdd-opslag geleverd aan die klantengroep, wat de daling in het afgelopen kwartaal verklaart. Vergeleken met een jaar geleden leverde de fabrikant juist iets meer flashgeheugen en lagen de prijzen iets hoger.