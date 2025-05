Kioxia en WD krijgen 1,5 miljard euro subsidie voor bouw chipfabrieken in Japan

De joint venture van geheugenfabrikanten Kioxia en Western Digital krijgt omgerekend 941 miljoen euro extra subsidie van Japan voor de bouw van twee chipfabrieken. Daar moet 3d-flashgeheugen geproduceerd gaan worden. Japan beloofde eerder al 583 miljoen euro subsidie.

Japan wil met deze investering 'zijn positie als belangrijk chipcentrum terugwinnen', aldus Reuters. Een minister van het land laat aan het persbureau weten dat 'de markt voor geheugen naar verwachting significant blijft groeien, waaronder voor generatieve AI'. "De gezamenlijke investering van Kioxia en Western Digital brengt Japan en de VS samen om onze verantwoordelijkheid om voldoende geheugen te leveren, te vervullen."

Het gaat om de fabrieken Fab2 en Fab7, die respectievelijk in Kitakami en Yokkaichi worden gebouwd en maandelijks een output van respectievelijk 25.000 en 60.000 wafers willen bereiken. In de twee fabrieken moet 3d-flashgeheugen met maximaal 218 lagen gefabriceerd worden, voor zowel Japan als de VS. Dergelijk flashgeheugen kan onder meer gebruikt worden voor geheugen en opslag voor bijvoorbeeld pc's, servers en telefoons.

Het is de bedoeling dat de eerste geheugenchips vanaf september 2025 worden geleverd, maar dat er in eerste instantie geheugenchips met minder lagen geproduceerd gaan worden. Vanaf 2029 moet er nandgeheugen met onder meer 218 lagen gefabriceerd gaan worden.

Japan beloofde in 2022 al een subsidie van 92,9 miljard yen, omgerekend zo'n 583 miljoen euro. Daar komt nu dus 150 miljard yen, of 941 miljoen euro bij. De totale subsidie bedraagt dus meer dan 1,5 miljard euro. Om te kunnen beginnen met de massaproductie is er in totaal omgerekend zo'n 2,8 miljard euro nodig, aldus Nikkei Asia.