Kioxia en WD krijgen tot 669 miljoen euro subsidie voor chipfabriek in Japan

De joint venture van geheugenfabrikanten Kioxia en Western Digital krijgt tot 669 miljoen euro aan subsidie voor de bouw van haar Fab7-chipfabriek in Japan. Dat maken de twee bedrijven woensdag bekend. De bedrijven gaan gezamenlijk flashgeheugen produceren.

De Fab7-chipfabriek komt te staan in de Mie-prefectuur, op de Yokkaichi-campus van Kioxia. De bouw van deze fabriek begon eind 2020 al. De eerste 'fase' van deze fabriek is inmiddels afgerond en naar verwachting begint de productie daar deze herfst. Kioxia en Western Digital gaan onder hun bestaande joint venture samenwerken aan de ontwikkeling en productie van geavanceerd flashgeheugen.

De fabriek wordt uitgerust met productieapparatuur om 3d-flashgeheugen met 112 en 162 lagen te maken, maar de bedrijven gaan later ook geheugenchips produceren op 'toekomstige nodes' met meer lagen. Dergelijk flashgeheugen kan onder meer gebruikt worden voor geheugen en opslag voor bijvoorbeeld pc's, servers en telefoons.

De subsidie van 92,9 miljard yen, omgerekend ongeveer 669 miljoen euro, wordt uitgekeerd onder een programma van de Japanse overheid om de chipsector in het land te versterken, schrijven de bedrijven in een persbericht. Het land kwam eerder dit jaar met een pakket van omgerekend 4,3 miljard euro voor die industrie.

Japan volgt hiermee onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie, die respectievelijk met een Chips for America Act en een European Chips Act komen om hun positie in de halfgeleidersector te verstevigen. Dat naar aanleiding van chiptekorten in combinatie met geopolitieke spanningen. TSMC en Sony bouwen samen ook een chipfabriek in Japan en krijgen daarvoor bijna 2,9 miljard euro subsidie.